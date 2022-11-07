Під Макіївкою на Луганщині знищено батальйон мобілізованих росіян - ЗМІ

07:42 06 листопада Київ, Україна

У Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів. Про це в суботу, 5 листопада, пише російське видання Верстка з посиланням на російського військового, що вижив, і родичів мобілізованих.

За його словами, це сталося біля села Макіївка. Військовослужбовець рф Олексій Агафонов, з яким спілкувалося видання, вважає, що там могли ліквідувати понад 500 окупантів. Підтвердити або спростувати інформацію про кількість загиблих на цей момент неможливо.

За словами вцілілого російського військового, мобілізовані пройшли підготовку у військовій частині 2079. Командир батальйону обіцяв росіянам, що їх привезуть до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали приєднатися до так званої "територіальної оборони". Однак у ніч проти 2 листопада 2022 року весь батальйон відвезли на лінію зіткнення.

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, "гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали. Із 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решта - все", - розповів він.

При цьому він додав, що до цього на цих же позиціях розбили як мінімум ще один батальйон із мобілізованих.

Зазначимо, українські військові наближаються до Херсона та змушують ворога готувати оборонні укріплення до боїв за місто.