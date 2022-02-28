Під Києвом зруйновано музей Марії Приймаченко

Через обстріл у Київській області було зруйновано історико-краєзнавчий музей із роботами художниці Марії Приймаченко.
Музей знаходився у смт Іванків, де днями відбувалися серйозні бої між російськими окупантами та українськими військовослужбовцями.
Як повідомив директор Вишгородського історико-культурного заповідника, у результаті разом із музеєм було знищено понад 20 робіт художниці.
Музей знаходився у смт Іванків, де днями відбувалися серйозні бої між російськими окупантами та українськими військовослужбовцями.
Як повідомив директор Вишгородського історико-культурного заповідника, у результаті разом із музеєм було знищено понад 20 робіт художниці.
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