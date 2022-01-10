Під Кабміном зібралися ресторатори на акцію протесту

15:20 28 серпень Київ, Україна

Підприємці ресторанного бізнесу та сфери розваг, зібралися під Кабінетом міністрів на мирну акцію протесту з гаслом «Не вбивайте нас!».

У зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні, Кабмін прийняв рішення обмежити роботу закладів громадського харчування, а також роботу нічних клубів. Однак підприємцям це не сподобалося.

"Тисячі ресторанів, клубів, барів і концертних майданчиків по всій країні змушені просити уряд про шанс на життя", - кажуть вони.

При цьому організатори акції зазначили, що розуміють ситуацію в світі, але не розуміють, чому розважальні заклади і харчування потрапили під сувору заборону, і чому саме з 23:00 до 7:00.

"Згідно зі статистикою, станом на 26.08 в Києві діагностований коронавірус у 174 померлих. Саме так: не 174 людини померли від небезпечного вірусу, а у 174 осіб, померлих в основному від важких хронічних захворювань, було діагностовано наявність вірусу. З них у віковій категорії 18-29 років, що є основною аудиторією розважальних закладів, клубів, барів і концертів - менше 1%. Тобто 174/100 = 1,74 чоловік. Майже три мільйони населення Києва і всього, приблизно, два смертельні випадки ", - кажуть підприємці.

Активісти підкреслили, що не закликають до непокори. А просто просять владу звернути увагу на те, що розважальні заклади і і заклади громадського харчування не є основним генераторами поширення захворювань.



Підприємці додали, що заклади завжди дотримувалися і дотримуються санітарних вимог, оскільки це є невід'ємною частиною якісного сервісу та обслуговування, і тому мають право на життя не тільки вдень, але і вночі.