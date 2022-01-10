Під Кабміном зібралися ресторатори на акцію протесту

Підприємці ресторанного бізнесу та сфери розваг, зібралися під Кабінетом міністрів на мирну акцію протесту з гаслом «Не вбивайте нас!».
У зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні, Кабмін прийняв рішення обмежити роботу закладів громадського харчування, а також роботу нічних клубів. Однак підприємцям це не сподобалося.
При цьому організатори акції зазначили, що розуміють ситуацію в світі, але не розуміють, чому розважальні заклади і харчування потрапили під сувору заборону, і чому саме з 23:00 до 7:00.
Активісти підкреслили, що не закликають до непокори. А просто просять владу звернути увагу на те, що розважальні заклади і і заклади громадського харчування не є основним генераторами поширення захворювань.
Підприємці додали, що заклади завжди дотримувалися і дотримуються санітарних вимог, оскільки це є невід'ємною частиною якісного сервісу та обслуговування, і тому мають право на життя не тільки вдень, але і вночі.
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