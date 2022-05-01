Під Ізюмом ЗСУ знищили два командні пункти ворога - Арестович

Як заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, в Ізюмському районі Харківської області у суботу, 30 квітня, українські військовослужбовці знищили два командні пункти окупантів РФ. Втрати особового складу – кілька сотень людей.
Крім того, за попередніми даними радника, внаслідок цієї атаки ЗСУ міг бути ліквідований ще один російський генерал – начальник штабу ВДВ О.Д. Симонов. Проте інформація потребує підтвердження, уточнив Арестович.
Також спікер повідомив, що останнім часом ворог припинив перекидати свої війська до України.
Нагадаємо, напередодні спецназ Національної гвардії України та військові ЗСУ на Ізюмському напрямку знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога. Також ЗСУ звільнили чотири села на Харківщині.
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