Під Ізюмом ЗСУ знищили два командні пункти ворога - Арестович

10:29 01 травня Київ, Україна

Як заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, в Ізюмському районі Харківської області у суботу, 30 квітня, українські військовослужбовці знищили два командні пункти окупантів РФ. Втрати особового складу – кілька сотень людей.

"Два удари по Ізюму: штаб ВДВ, штаб другої загальновійськової. Навіть по нижньому кордоні рахуй - 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 у третьому. Верхнім кордоном називають по 200-300", - сказав він і наголосив, що йдеться про офіцерський склад.

Крім того, за попередніми даними радника, внаслідок цієї атаки ЗСУ міг бути ліквідований ще один російський генерал – начальник штабу ВДВ О.Д. Симонов. Проте інформація потребує підтвердження, уточнив Арестович.

Також спікер повідомив, що останнім часом ворог припинив перекидати свої війська до України.

"Уже чотири дні не видно руху російських військ із території Росії в Україну. Особливо у напрямку головного удару - Ізюма", - зазначив він і додав, що ЗСУ "дуже добре збили противнику темп".

Нагадаємо, напередодні спецназ Національної гвардії України та військові ЗСУ на Ізюмському напрямку знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога. Також ЗСУ звільнили чотири села на Харківщині.