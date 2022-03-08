Під Херсоном та Миколаєвом сили армії РФ зазнають великих втрат - командування морпіхів

10:43 07 березень Київ, Україна

Російські окупанти втратили 30 одиниць авіапарку на аеродромі Чорнобаївка під Херсоном та 3 колони бронетехніки під Миколаєвом.

Про це повідомляє пресцентр командування морської піхоти ВМС ЗС України.

За даними командування українських морпіхів уночі, ЗСУ накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, жива сила та техніка.

Також повідомляється, що минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.
"Дякую всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших будинків на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім'ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави!
Україна обов'язково переможе!
Слава Україні!" - йдеться у повідомленні командування морської піхоти ВМС ЗС України.