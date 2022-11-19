Під тиском США Ізраїль дозволив постачання Україні зброї власного виробництва - ізраїльське видання Naaretz

Ізраїль надав дозвіл членам НАТО на постачання в Україну озброєнь власного виробництва: систем управління вогнем та електрооптичних комплексів.
Про це повідомляє ізраїльське видання Naaretz.
Журналісти зазначають, що Ізраїль погодився профінансувати закупівлю "стратегічних матеріалів" на мільйони доларів для українських бойових дій під тиском США. Адміністрація Байдена вимагає від Ізраїлю вийти за рамки гуманітарної допомоги та розширити пакет підтримки, пише видання з посиланням на західні дипломатичні джерела.
Зокрема, дозвіл отримала Великобританія. До списку увійдуть системи управління вогнем та електрооптичні комплекси, що містять ізраїльські компоненти, та інше озброєння.
Раніше Україна неодноразово просила Ізраїль надати військову підтримку, зокрема, свої системи ППО, на що ізраїльські чиновники відповідали, що у них немає виробничих потужностей для постачання систем ППО. Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що є обмеження, що перешкоджають його країні постачати Україні певні системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє ізраїльське видання Naaretz.
Журналісти зазначають, що Ізраїль погодився профінансувати закупівлю "стратегічних матеріалів" на мільйони доларів для українських бойових дій під тиском США. Адміністрація Байдена вимагає від Ізраїлю вийти за рамки гуманітарної допомоги та розширити пакет підтримки, пише видання з посиланням на західні дипломатичні джерела.
Зокрема, дозвіл отримала Великобританія. До списку увійдуть системи управління вогнем та електрооптичні комплекси, що містять ізраїльські компоненти, та інше озброєння.
Раніше Україна неодноразово просила Ізраїль надати військову підтримку, зокрема, свої системи ППО, на що ізраїльські чиновники відповідали, що у них немає виробничих потужностей для постачання систем ППО. Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що є обмеження, що перешкоджають його країні постачати Україні певні системи протиповітряної оборони.
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