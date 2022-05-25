Під тиском РФ одна країна відмовилася від участі в Кримській платформі - РНБО

20:11 20 серпня Київ, Україна

Через тиск Російської Федерації одна з країн в останній момент відмовилася від участі в дипломатичній ініціативі України.
 
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов на брифінгу в п'ятницю.

Він зазначив, що в українському керівництві усвідомлюють, що «Кримська платформа» є великою поразкою для Росії, і вона буде робити все можливе, щоб якомога менше гостей приїхало на саміт до Києва.
«У нас шалений тиск Російської Федерації. Крім міністра закордонних справ, була доповідь наших розвідок з цього питання. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації відмовилася [від участі в саміті]. Але це одна країна, будемо вважати, що з рештою буде все добре», - сказав секретар РНБО.
Що стосується запобігання можливим провокаціям, Данилов зазначив, що відповідні служби постійно відстежують ситуацію, в тому числі відпрацьовують об'єкти критичної інфраструктури, місця скупчення людей.