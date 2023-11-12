Під Авдіївкою російські війська послабили атаки та намагаються перегрупуватися

12:49 12 листопада Київ, Україна

Як і раніше, напруженою залишається ситуація в районі Авдіївки. Росіяни не лишають сподівання, що їм вдасться захопити цей стратегічний пункт. Як повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, зараз російські загарбники трохи послабили атаки в цьому районі. Однак вони готуються до нових штурмів та скидають авіаційні бомби.

Він зазначив, що минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми в районі Авдіївки. Зрештою, окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

За його словами, російські загарбники активізували авіацію та скидають на Авдіївку та вздовж лінії фронту 500 кг керовані авіаційні бомби.

Окупанти намагаються, таким чином, завдати втрат українським силам, поки відбувається перегрупування.

"Ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних - це певна підготовка до подальших дій", - зазначив Штупун.

Як ми вже писали раніше, росіяни готують третю хвилю наступу на Авдіївку. При цьому ворог застосовує менше техніки через погіршення погоди.