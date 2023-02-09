Майже вся складна електроніка артилерії росії імпортована з інших країн - Генштаб

Практично вся складна електроніка на службі у російських артилеристів – імпортна. Як показали дослідження, російський ВПК не здатний зробити щось складніше резисторів, транзисторних матриць та резонаторів.
Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик на брифінгу.
Представник Генштабу зазначив, що якби не іноземні комплектувальні у складі електронної "начинки" артилерії та ракетної техніки, російські війська навряд чи могли б здійснювати широкомасштабні терористичні акти проти України.
Він показав трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83": її застосовують у системі управління наведення та вогню РСЗВ "Торнадо-Г".
Представник Генштабу зазначив, що якби не іноземні комплектувальні у складі електронної "начинки" артилерії та ракетної техніки, російські війська навряд чи могли б здійснювати широкомасштабні терористичні акти проти України.
Він показав трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83": її застосовують у системі управління наведення та вогню РСЗВ "Торнадо-Г".
Військовий наголосив, що війна росії проти України продемонструвала беззаперечний факт – застосування артилерії є своєрідним засобом підняття бойового духу для армії росії.
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