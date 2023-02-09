Майже вся складна електроніка артилерії росії імпортована з інших країн - Генштаб

14:23 09 лютого Київ, Україна

Практично вся складна електроніка на службі у російських артилеристів – імпортна. Як показали дослідження, російський ВПК не здатний зробити щось складніше резисторів, транзисторних матриць та резонаторів.





Представник Генштабу зазначив, що якби не іноземні комплектувальні у складі електронної "начинки" артилерії та ракетної техніки, російські війська навряд чи могли б здійснювати широкомасштабні терористичні акти проти України.



Він показав трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83": її застосовують у системі управління наведення та вогню РСЗВ "Торнадо-Г". Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик на брифінгу.Представник Генштабу зазначив, що якби не іноземні комплектувальні у складі електронної "начинки" артилерії та ракетної техніки, російські війська навряд чи могли б здійснювати широкомасштабні терористичні акти проти України.Він показав трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83": її застосовують у системі управління наведення та вогню РСЗВ "Торнадо-Г".

"Тут ви можете побачити мікросхеми виробництва США та Швейцарії. В електронному блоці 14Ц821С, що входить до складу супутникової навігаційної системи, взагалі немає нічого російського – усі складові американського, південнокорейського та швейцарського походження", - сказав Андрій Рудик.

Військовий наголосив, що війна росії проти України продемонструвала беззаперечний факт – застосування артилерії є своєрідним засобом підняття бойового духу для армії росії.