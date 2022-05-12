Майже половина українців розчарована політикою чинної влади

13:37 09 серпня Київ, Україна

Дослідницька група СОЦИС провела соцопитування серед громадян України на предмет, чи задоволені вони політикою чинної влади.



Про це повідомляє СОЦИС.



"Домінуючою емоцією щодо нинішньої влади є розчарування (47,0%) і в цілому негативні емоції істотно переважають над позитивними (91,7% проти 33,2%)", - йдеться в дослідженні.



Терміни проведення дослідження: 29 липня - 3 серпня 2021. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ з використанням планшетів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 10 хвилин.