Майже половина киян підтримує Кличка

Виходячи з результатів опитування 41,7% жителів столиці з тих, хто піде голосувати і визначився з вибором, хотіли б бачити на посаді мера Києва Віталія Кличка.
Решта голосів розділилися наступним чином:
- Телеведучого Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних;
- Нардепа від партії "Слуга народу" Ірину Верещук - 9,4%;
- Підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського - 9,0%;
- Нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка - 5,4%;
- Екс-главу КМДА Олександра Попова (ОТЗЖ) - 4,5%;
- Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича - 3,5%;
- Екс-мера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") - 3,3%;
- Екс-нардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") - 2,6%;
- Представника ВО "Батьківщина" Віталія Нестора - 2,1%.
Не визначились - близько 8,5% опитаних. Відзначається, що з серпня минулого року електоральна підтримка мера Кличко зросла майже вдвічі.
Так, моделювання другого туру виборів мера показало, що за умови виходу в нього Кличко і інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, в парі з Гоначенко - 68% проти 13%, з Пальчевським - 67% проти 20%, з Притулою - 63% проти 21%.
У той же час від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або не хочуть брати участь в голосуванні в зазначених комбінаціях другого туру виборів мера.
В цілому 37% опитаних відмінно або добре оцінюють роботу Кличко на посаді мера Києва, 39% поставили задовільні оцінки, 22% - погані. Роботу президента Володимира Зеленського на добре і відмінно оцінили 24%, на задовільно - 27%, погано - 48% опитаних киян.
Також 54% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Кличко на посаді мера покращилася. 30% не побачили жодних змін, 15% вважають, що вона погіршилася. 33% киян відмінно або добре оцінили роботу Кличко в подоланні кризи коронавируса, 38% - задовільно, 25% - погано.
В ході дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 жителів Києва у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі