Майже половина киян підтримує Кличка

14:09 03 серпень Київ, Україна

Виходячи з результатів опитування 41,7% жителів столиці з тих, хто піде голосувати і визначився з вибором, хотіли б бачити на посаді мера Києва Віталія Кличка.

Решта голосів розділилися наступним чином:

Телеведучого Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних;

Нардепа від партії "Слуга народу" Ірину Верещук - 9,4%;

Підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського - 9,0%;

Нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка - 5,4%;

Екс-главу КМДА Олександра Попова (ОТЗЖ) - 4,5%;

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича - 3,5%;

Екс-мера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") - 3,3%;

Екс-нардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") - 2,6%;

Представника ВО "Батьківщина" Віталія Нестора - 2,1%.

Не визначились - близько 8,5% опитаних. Відзначається, що з серпня минулого року електоральна підтримка мера Кличко зросла майже вдвічі.

Так, моделювання другого туру виборів мера показало, що за умови виходу в нього Кличко і інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, в парі з Гоначенко - 68% проти 13%, з Пальчевським - 67% проти 20%, з Притулою - 63% проти 21%. Так, моделювання другого туру виборів мера показало, що за умови виходу в нього Кличко і інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, в парі з Гоначенко - 68% проти 13%, з Пальчевським - 67% проти 20%, з Притулою - 63% проти 21%.



У той же час від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або не хочуть брати участь в голосуванні в зазначених комбінаціях другого туру виборів мера.



В цілому 37% опитаних відмінно або добре оцінюють роботу Кличко на посаді мера Києва, 39% поставили задовільні оцінки, 22% - погані. Роботу президента Володимира Зеленського на добре і відмінно оцінили 24%, на задовільно - 27%, погано - 48% опитаних киян.



