Майже як у Чорнобаївці: знищено командний пункт армії РФ

Очевидно, війна ні чого не вчить росіян. Після Чорнобаївки гинути «пачками» (або «купками») для армії РФ стало звичним. Як повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, на Херсонщині українські захисники знищили російський командний пункт армійського рівня з приблизно 50 старшими російськими офіцерам.

"Накрили передовий командний пункт армійського рівня у Херсонській області. Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але гадаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще один убитий командувач армії не додався", - сказав він.

Незабаром радник у своєму Telegram-каналі додав, що у тому ж районі наші бійці знищили ворожий склад боєприпасів.

Нагадаємо, 17 квітня підрозділи ЗСУ завдали шістнадцятого удару по окупантам у Чорнобаївці.