Майже як у Чорнобаївці: знищено командний пункт армії РФ

Очевидно, війна ні чого не вчить росіян. Після Чорнобаївки гинути «пачками» (або «купками») для армії РФ стало звичним. Як повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, на Херсонщині українські захисники знищили російський командний пункт армійського рівня з приблизно 50 старшими російськими офіцерам.
Незабаром радник у своєму Telegram-каналі додав, що у тому ж районі наші бійці знищили ворожий склад боєприпасів.
Нагадаємо, 17 квітня підрозділи ЗСУ завдали шістнадцятого удару по окупантам у Чорнобаївці.
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