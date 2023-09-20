Майже 300 німецьких компаній продовжують бізнес у росії - KSE

17:30 20 вересня Київ, Україна

Після 17 місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну аналіз Київської школи економіки (KSE) показав, що 262 німецькі компанії продовжують вести бізнес у росії та сплачувати податки до бюджету країни-агресора.



За даними KSE Institute, із 393 німецьких компаній, які працювали на російському ринку, 262 (67%) залишилися в росії, 98 (25%) "вийшли", і лише 33 (8%) повністю завершили свою діяльність через продаж або ліквідацію.



2022 року майже 400 німецьких компаній, які продовжують працювати в росії, сплатили у вигляді податку на прибуток до російського бюджету понад 400 мільйонів доларів. Цей показник є рекордним серед усіх країн ЄС. Лише американські компанії перевершили цю суму у вигляді податкових відрахувань.



Крім того, Німеччина залишається одним із найбільших іноземних роботодавців у росії. Перед початком вторгнення вона наймала близько 165 тисяч осіб, і це було третім за чисельністю трудових ресурсів після США (з близько 400 тисячами осіб) та Франції (з близько 250 тисячами осіб).



Багато німецьких компаній вирішили залишити росію після 24 лютого 2022 року. Серед таких компаній були Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella та інші.



У той самий час деякі великі гравці, такі як Metro, Bayer, Heidelberg Cement, Hochland, Knauf Gips та інші, продовжують свою діяльність у росії та сплачують податки до бюджету країни-агресора.



Німецькі компанії, що залишаються, незважаючи на складне геополітичне становище, не зупиняються перед викликами, пов'язаними із західними санкціями і зростаючою ворожістю з боку російського уряду. Це проілюстровано, наприклад, запровадженням тимчасового управління у компанії Uniper SE та, по суті, її націоналізацією.



Крім того, кремль встановлює жорсткі умови та дозволи на продаж активів західними компаніями. Німецьким інвесторам, а також представникам інших країн зі списку "недружніх" тепер необхідно отримувати офіційний дозвіл від міністерства або відомства, іноді навіть особисто від президента путіна, для продажу своїх активів у росії. Це створює додаткові бар'єри та зменшує шанси остаточно залишити російський ринок.



Ймовірно, для таких компаній переважають інші фактори, такі як високі обороти та збільшення частки ринку за рахунок відходу конкурентів, що впливає на їхнє рішення продовжувати бізнес у росії.