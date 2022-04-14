Майже 20 000: оприлюднено нові дані щодо втрат російських окупантів

10:44 14 квітня Київ, Україна

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо втрат російських окупантів за час вторгнення в Україну:



🔻особового складу – близько 19900 осіб,

🔻танків ‒ 753 од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 1968 од.,

🔻артилерійських систем - 366 од.,

🔻РСЗВ - 122 од.,

🔻засоби ППО - 64 од.,

🔻літаків - 160 од.,

🔻вертолетів – 144 од.,

🔻автомобільної техніки - 1437 од.,

🔻кораблі/катери - 7 од.,

🔻цистерн з ПММ - 76,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134.

🔻Спеціальна техніка – 25.

🔻Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.