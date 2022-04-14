Майже 20 000: оприлюднено нові дані щодо втрат російських окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо втрат російських окупантів за час вторгнення в Україну:
🔻особового складу – близько 19900 осіб,
🔻танків ‒ 753 од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 1968 од.,
🔻артилерійських систем - 366 од.,
🔻РСЗВ - 122 од.,
🔻засоби ППО - 64 од.,
🔻літаків - 160 од.,
🔻вертолетів – 144 од.,
🔻автомобільної техніки - 1437 од.,
🔻кораблі/катери - 7 од.,
🔻цистерн з ПММ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134.
🔻Спеціальна техніка – 25.
🔻Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
🔻особового складу – близько 19900 осіб,
🔻танків ‒ 753 од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 1968 од.,
🔻артилерійських систем - 366 од.,
🔻РСЗВ - 122 од.,
🔻засоби ППО - 64 од.,
🔻літаків - 160 од.,
🔻вертолетів – 144 од.,
🔻автомобільної техніки - 1437 од.,
🔻кораблі/катери - 7 од.,
🔻цистерн з ПММ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134.
🔻Спеціальна техніка – 25.
🔻Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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