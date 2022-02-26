Чому зупинився процес обміну полоненими

21:03 02 жовтень Київ, Україна

Володимир Зеленський сказав, що процес обміну полоненими знаходиться на паузі через те, що інша сторона не надала списки на обмін.

«Тут дуже проста логіка. Ми домовилися про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного хреста», - сказав Зеленський.

За його словами, зараз очікують допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій. Після цього питання обміну полоненими може зрушити.