Чому Захід не йде на різкі кроки щодо агресивної політики Кремля?

Як би не розперезався у своїх погрозах Кремль, США та країни ЄС, ніби не помічаючи тієї небезпеки, яка загрожує не лише Україні, а й усім їм, ставляться до режиму Путіна примиренно, лише засуджуючи та дуже засуджуючи.

У чому причина такого ставлення до Путіна?

Своїми думками про це поділився американський історик Юрій Фельштинський, який є співавтором книги "Від Червоного терору до мафіозної держави: Спецслужби Росії у боротьбі за світове панування (1917-2036)".

Перше, на що вказав Юрій Фельштинський, це форма державного правління: в історії це перша держава, якою править держбезпека. Для світового загалу це абсолютно незрозуміла країна, де правлять незрозумілі люди, які незрозуміло чого хочуть. З одного боку – вони люблять гроші і схильні до корупції, а з іншого – вони завдають великої економічної шкоди країні та фінансові збитки собі особисто. Усі вчинки російських керівників у власних очах розважливого Заходу абсолютно безглузді. Тому слова «розумом Росію не зрозуміти» точно висловлюють погляд Заходу.

По-друге, для США та Європи Росія зовсім не є ворогом. Як висловився Фельштинський, «це тільки в Кремлі та на Луб'янці живуть з параноїдальною думкою про те, що Захід існує з якимсь надзавданням знищення Росії». Навпаки, Захід намагається досягти мирного співіснування з Росією, усіма силами намагаючись утримати її в таборі друзів і партнерів, тоді як Росія намагається перейти в стан остаточних ворогів.

Мало того, Росія постійно прагне порушити статус-кво, як, наприклад, вторгненням до Грузії. А вторгнення в Україну – це ще глобальніше порушення статус-кво. Що робити з такою Росією – Захід не знає. Не слід забувати, що Росія є ядерною державою. А, як відомо, треба завжди боятися «нерозумної поведінки нерозумних політиків, які володіють ядерною зброєю, чи то Північна Корея, чи Росія».

Про реальність війни з Україною.

Чи блефує Путін щодо України, важко сказати однозначно. В одному з документальних фільмів про себе Путін зізнався, що рішення про захоплення Криму вони ухвалили вп'ятьох. Тому питання про вторгнення в Україну також може вирішити «дуже маленька група узурпаторів, що засіли в Кремлі, які прийшли до Кремля з Луб'янки – це класична хунта, яка керує Росією безстроково».

«Наразі Росія не в змозі вести війну. Я не знаю, чи це розуміє Путін, але я думаю, що будь-яка хоч трохи освічена людина, тим більше економіст, це розуміє», - каже Юрій Фельштинський.

Головним джерелом поповнення російської скарбниці є прибуток від продажу нафти. А будь-яка війна зжирає величезні кошти. Тому бюджет Росії тісно пов'язаний із зростанням чи падінням цін на чорне золото. Як у 2008 році, так і у 2014 році Росія вступала у військові дії при курсі вартості нафти понад 100 доларів за барель. Причому це помітно: коли ціна на нафту піднімається до ста доларів за барель, Росія відчуває сили для наступу та захоплення своїх сусідів.

Зараз вартість нафти ще не досягла бажаного рівня, хоча невелике зростання розпочато. Тому якщо зараз Путін почне війну, це стане загрозою його краху. На жаль, ця війна може дуже дорого обійтись усім.