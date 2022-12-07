Чому Захід уникає теми вступу України до НАТО

14:44 07 грудня Київ, Україна





Незважаючи на те, що Альянс публічно підтвердив свою політику відчинених дверей, але не дав конкретної відповіді. Усередині НАТО розколоте через питання коли і як, а іноді "Чи має Україна приєднатися до Альянсу"..



Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що Захід нібито має розглянути гарантії безпеки для росії, якщо вона повернеться за стіл переговорів. Така заява викликала невдоволення Києва і може суперечити політиці відчинених дверей НАТО. Одна з причин, чому західні чиновники намагаються уникати цієї теми - страх провокувати президента росії володимира путіна, який нібито побоюється "розширення НАТО" . Про це повідомляє Politico.Незважаючи на те, що Альянс публічно підтвердив свою політику відчинених дверей, але не дав конкретної відповіді. Усередині НАТО розколоте через питання коли і як, а іноді "Чи має Україна приєднатися до Альянсу"..Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що Захід нібито має розглянути гарантії безпеки для росії, якщо вона повернеться за стіл переговорів. Така заява викликала невдоволення Києва і може суперечити політиці відчинених дверей НАТО.

"Деякі дуже добрі друзі України більше бояться схвальної відповіді на заявку України на членство в НАТО, ніж надання Україні сучасного озброєння. Є ще багато психологічних бар'єрів, які ми маємо подолати. Ідея членства є одним із них", - вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Українська сторона заявляє, що за всіма ознаками вона вже є частиною західного військового альянсу і тому заслуговує на швидкий шлях до формального членства в НАТО.



Проте деякі союзники ставлять під сумнів довгострокові перспективи членства України в НАТО - принаймні теоретично. Розбіжності існують більше щодо того, як і коли питання вступу Києва має бути вирішене.



Деякі союзники виступають за тісніші політичні відносини між Україною та НАТО і хочуть мати конкретніший план, який створить основу для членства.

"Я вважаю, що це неминуче, що НАТО має знайти спосіб прийняти Україну", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Проте є й ті, хто як президент Франції бажає взяти до уваги думку москви.



Більшість союзників "ухиляються" від цієї теми - не відкидаючи прагнення України до НАТО, але наголошуючи, що необхідно зосередитися на поточній війні.

"Найближчим та невідкладним завданням є забезпечення того, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна демократична нація в Європі", - заявляв раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Аналітики вважають, що низка західноєвропейських країн, таких як Франція та Німеччина, розглядають вступ України як надчутливе питання, яке може посилити російську реакцію. Водночас низка східноєвропейських країн розглядає вступ Києва до НАТО як мету, над якою Альянс може працювати.



В Україні визнають, що членство в НАТО є неминучим, але вони все ще хочуть конкретного жесту з боку Альянсу.