Чому Україна відновлює співпрацю з Білоруссю на тлі військової загрози

21 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що 92-тисячний контингент російської армії має намір здійснити напад на Україну в січні-лютому. Раніше подібну заяву зробили британська та американська розвідки. На картах розміщення військ традиційно вказується підрозділ російської армії, що знаходиться в Білорусі. Білоруські пропагандисти протягом останнього місяця згадують про Повітряно-космічні сили Росії та "Іскандери" частіше, ніж їхні колеги з програми "60 хвилин".
Водночас 21 листопада після короткої паузи Україна відновила експорт електроенергії з Білорусі. Бо треба підтримувати енергетичні потужності олігархів.
21 листопада, у річницю Революції гідності, зачинатель Євромайдану Мустафа Найєм привітав усіх у Фейсбуці з Днем гідності та свободи. А за кілька днів до цього поділився з підписниками своєю новою мрією: "Я впевнений, що через деякий час українські перевізники стануть одними із найбільших у Євросоюзі".
І це не пусті слова, адже цього місяця Міністерство інфраструктури України пролобіювало лібералізацію автомобільних перевезень через територію Білорусі. Обличчям цієї кампанії виступив Мустафа Найєм, який заявив, що "ми маємо відстоювати свої цінності так само, як і свої економічні інтереси".
Лукашенко просто зараз – головний інтересант військової ескалації в регіоні. І водночас Білорусь – буквально єдина країна у світі, яка має значну залежність від українського ринку та буквально єдина країна, щодо якої Україна могла б запроваджувати реально ефективні санкції.
Але ні.
Водночас 21 листопада після короткої паузи Україна відновила експорт електроенергії з Білорусі. Бо треба підтримувати енергетичні потужності олігархів.
21 листопада, у річницю Революції гідності, зачинатель Євромайдану Мустафа Найєм привітав усіх у Фейсбуці з Днем гідності та свободи. А за кілька днів до цього поділився з підписниками своєю новою мрією: "Я впевнений, що через деякий час українські перевізники стануть одними із найбільших у Євросоюзі".
І це не пусті слова, адже цього місяця Міністерство інфраструктури України пролобіювало лібералізацію автомобільних перевезень через територію Білорусі. Обличчям цієї кампанії виступив Мустафа Найєм, який заявив, що "ми маємо відстоювати свої цінності так само, як і свої економічні інтереси".
Лукашенко просто зараз – головний інтересант військової ескалації в регіоні. І водночас Білорусь – буквально єдина країна у світі, яка має значну залежність від українського ринку та буквально єдина країна, щодо якої Україна могла б запроваджувати реально ефективні санкції.
Але ні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі