Чому США просили Україну не вбивати начальника Генштабу Росії - ЗМІ

07:47 18 грудня Київ, Україна

Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова під час його візиту до зони бойових дій в Україні, йдеться у розслідуванні The New York Times.

Американські чиновники дізналися, що генерал Валерій Герасимов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією, пише видання.

Втім, українська сторона все одно дізналася про подорож. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку.

"Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопосадовець. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у публікації,

Проте, генерал Герасимов до загиблих не увійшов. Після цього російські воєначальники зменшили свої візити на фронт.

28 квітня українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув Герасимов, щоб особисто здійснювати командування окупаційними військами Росії.

Деякі українські діячі та блогери, у тому числі колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявляли, що Збройні сили України завдали удару по польовому штабу командування військ Росії під Ізюмом, коли там перебував Герасимов. Нібито начальник російського Генштабу зазнав серйозного поранення.

Нагадаємо, що російські війська у суботу, 17 грудня, обстріляли з міномету село Степанівка у передмісті Херсона, потрапили до штабу гуманітарної допомоги.