Чому Садовий на боці львівських підприємців

Андрій Садовий розповів, чому підтримує малий і середній бізнес Львова та ігнорує рішення уряду України щодо карантину вихідного дня.
"У цьому році ми, як місто, недоотримуємо 1 млрд грн. Знаєте, скільки держава забирає з нашого бюджету реверсної дотації? 591 млн. Так, вибачте нам, з нас гроші беруть, ми з того ковідного фонду отримуємо крихти. Що це за відповідальна політика? Як ми можемо жити в країні, коли одним можна все, а іншим нічого?", - сказав Садовий.
За його словами, 50 тис. жителів Львова можуть постраждати від введення карантину вихідного дня.
"Львів завжди був і є містом малого, середнього бізнесу, і від цього рішення у нас може постраждати 50 тис. львів'ян та членів їхніх сімей. Два дні Львів лихоманить, я кожен день спілкуюся з підприємцями", - зазначив мер.
Садовий також підтвердив, що у Львові не будуть виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.
"Тому сьогодні ми не будемо у Львові акцептувати рішення уряду, тому що воно є немудрим, шкідливим, і воно виганяє на вулицю 50 тис. осіб. Хто їх буде годувати? Вони ж завтра прийдуть до місцевої ради, вони не поїдуть до уряду", - підкреслив він.
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