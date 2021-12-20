Чому Росія продала Вірменії винищувачі Су-30 без ракет

08:54 21 березень Київ, Україна

Як стало відомо, під час бесіди з жителями Арагацотнської області прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкрив той факт, що продані Росією винищувачі Су-30СМ не оснащені ракетами. Що послужило приводом того? Чи справді РФ не продає іншим країнам ракети "повітря - повітря"?

Можливо, причиною стало необережне висловлювання прем'єра на адресу російського ракетного комплексу Іскандер, а можливо, Кремль не зацікавлений в швидкому вирішенні карабаського конфлікту.

Поки що Пашинян намагається з'ясувати причину невдалої покупки: "Нам кажуть: чому ви купили літак? Так, ми купили літак, він був доставлений в травні, і так, ми не встигли купити ракети до війни".

Відповідальність за це прем'єр-міністр поклав на колишню владу Вірменії.

"Купили б ви літаки, щоб ми встигли купити ракети. Чому у 26-річної держави не було винищувальної авіації?" - задався питанням прем'єр.

Про те, що закуплені у Росії Су-30СМ не оснащені боєприпасами, говорив раніше колишній начальник служби військового контролю Міноборони Мовсес Акопян, пише РИА Новости. За його словами, Росія не продає іншим країнам ракети "повітря - повітря" дальністю 130 кілометрів. Вірменська влада цю заяву не підтвердила.

Нагадаємо, після поразки у війні в Нагірному Карабаху у Вірменії триває політична криза. Чергове загострення відбулося в кінці лютого через слова Пашиняна щодо російського ракетного комплексу Іскандер, коли Пашинян засумнівався в ефективності ракетного комплексу Іскандер. За його словами, ці ракети або взагалі не вибухали, або демонстрували ефективність лише в 10%, після чого йому довелося заявити про дезінформацію.