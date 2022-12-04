Чому росія припинила атаки України іранськими "шахедами"

07:21 04 грудня Київ, Україна

Українські захисники зазначають, що військові Росії більше двох тижнів не запускають по Україні іранські безпілотники (востаннє атака була 17 листопада). Це може свідчити про те, що перша партія дронів уже закінчилася.

За офіційною інформацією, росіяни випустили Україною близько 400 іранських дронів, з них 340 було збито.

"Була інформація, що росія загалом замовила 1740. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, тривають процеси політичного характеру. На це можуть впливати інші країни", - повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Зазначимо, що саме від удару "шахедів" 17 жовтня у Києві було знищено житловий будинок, у якому загинули чотири особи. Дрони стали для України великою проблемою, призвели до міжнародного політичного скандалу і Київ розірвав дипломатичні відносини з Тегераном. Західні країни через це посилили тиск на Іран, а Євросоюз навіть запровадив спеціальні санкції.

Спікер оперативного командування Південь Наталія Гуменюк нагадала, що раніше дрони летіли Україною великими групами, а потім різко зникли.

За її словами, перша версія: "шахеди" просто скінчилися, а нову партію не можуть завезти.

"Останнім часом ми спостерігаємо, що атаки безпілотниками-камікадзе здійснюються, але набагато рідше, зокрема це Ланцети російського виробництва.. Те, що вони не використовують "шахеди", яких у них було дуже багато, може свідчити про закінчення запасів", - сказала вона.

Ще одна версія - Росія тимчасово змінює тактику застосування "шахедів". Ворог може дотримувати їх одночасного використання з масованими ракетними ударами.

Третя версія Гуменюк – зміна нюансів їхньої маневреності в нових погодних умовах. Тобто, за її словами, окупанти зараз вивчають маневри дронів у зимовий період.

І остання причина, за словами речника Півдня, – це удари по пунктах підготовки управління дронами, під час чого були ліквідовані іранські інструктори.

Незважаючи на те, що ворог тимчасово не запускає Україною іранські дрони, армія Росії не відмовилася від їх використання в майбутньому.. Так, видання CNN і The Washington Post з посиланням на джерела в розвідки повідомили, що Іран і Росія в листопаді домовилися про початок виробництва бойових безпілотників у Росії.. Москва нібито вже отримала креслення та компоненти для "шахедів".

За даними співрозмовника CNN, окупанти мають намір зробити тисячі нових дронів і перші, можливо, зможуть у 2023 році атакувати Україну. Він сказав, що, якщо дві країни "рухатимуться вперед повним ходом у реалізації свого плану", очікується, що виробництво може початися за кілька місяців, і "цілком можливо, що росія зможе використовувати безпілотники на полі бою в Україні наступного року".

За словами джерела, процес виробництва ударних дронів не складний порівняно з виробництвом іншої зброї.