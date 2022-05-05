Чому російських силовиків турбують релігійні погляди кримських мусульманок

09:25 06 грудня Київ, Україна

ФСБ РФ розгорнула нову спецоперацію в окупованому Криму. Операція під назвою «Неофіт» спрямована проти кримчан, які сповідують іслам.

Російські силовики в Криму опитали як мінімум трьох дружин фігурантів «справ Хізб ут-Тахрір» на предмет релігійних поглядів. Про це повідомляє рух «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатку Лілю Гемеджі. Йдеться про Анну Богачеву, Зарину Джеппарову і Наталію Бекірову. Всі вони - дружини фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», котрих військовий суд в Ростові-на-Дону в 2019 році засудив до великих термінів позбавлення волі.

Російський правозахисний центр «Меморіал» і офіційний Київ вважає кримчан, які проходять по «справах Хізб ут-Тахрір», політичними ув'язненими.

Довідка: «Хізб ут-Тахрір» - міжнародна ісламська політична організація, представники якої називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті. Хоча її члени відкидають терористичні методи досягнення цієї мети, в Росії «Хізб ут-Тахрір» вважається терористичною організацією і заборонена, на відміну від України і переважної більшості країн світу.

Кримська адвокатка Ліля Гемеджі висловила думку, що питання російських силовиків щодо релігійних поглядів кримчанок згодом можуть лягти в основу нових звинувачень.

«Свобода віросповідання - одна з основоположних свобод, яка закріплена і в російській Конституції, і в нормах міжнародного права. Я схиляюся до того, що ці опитування проводилися силовими структурами з метою складання профілактичних списків. Ми вже чули про такі методи роботи на Кавказі. Критерії потрапляння людей в списки залишаються неясними, але вони знаходяться під постійним наглядом силовиків. Мені здається, інформація, яку вони збирають, надалі послужить проти тих чи інших людей. На жаль, залишилося мало довіри до правоохоронних органів і до законності методів їхньої роботи. Зараз вони проводять ці опитування і беруть пояснення в рамках операції «Неофіт». Співробітники поліції самі повідомили про це і уточнили, що вони приїхали до однієї з дружин політв'язнів за дорученням вищого керівництва».

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич вважає, що українська влада повинна всіляко документувати подібні прецеденти і долучати їх до доказів порушень прав людини в Криму.

«Це може бути свідченням підготовки до чергового раунду посилення релігійних утисків у тимчасово окупованому Криму або збору інформації для подальших дій так званих силовиків держави-окупанта. Як ми бачимо, їх цікавлять насамперед люди, які прийняли іслам відносно недавно. Потрібно враховувати, що будь-яке слово може бути інтерпретоване на користь версії про приналежність людини до якоїсь організації, що, в свою чергу, може бути підставою для кримінального переслідування. Звичайно, вплинути на Росію в таких ситуаціях дуже складно, але Україна повинна все це документувати і збирати портфоліо відповідних порушень, щоб свідчити про них на міжнародній арені і використовувати в рамках національних кримінальних справ».

Антон Кориневич вказує на те, що в цьому році до зимової сесії Генасамблеї ООН готується нова, посилена з подачі України резолюція про порушення прав людини в Криму.