Чому російські агресори використовують дрони вночі - ЗСУ
12:31 14 грудня Київ, Україна
Загарбники намагаються завдати удару по Україні за допомогою дронів уночі або в темний період доби з метою заплутати українську ППО.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин у середу, 14 грудня.
"Тактика, властива застосуванню цих БПЛА - це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темряві засобами, якими їх збивають - це і стрілецька зброя, зенітні ракети. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", - розповів військовий.
За його словами, перед атакою росіяни ведуть розвідку, щоб виявити слабкі місця сил ППО і заразом уникнути зони їхньої дії.
"Використовуючи русла річок і ті зони, які противник розвідує, де у нас можуть бути певні слабкі місця, сильні місця - це все противник виявляє. Робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО", - резюмував Ігнат.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі