Чому російські агресори використовують дрони вночі - ЗСУ

12:31 14 грудня Київ, Україна

Загарбники намагаються завдати удару по Україні за допомогою дронів уночі або в темний період доби з метою заплутати українську ППО.



Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин у середу, 14 грудня.

"Тактика, властива застосуванню цих БПЛА - це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темряві засобами, якими їх збивають - це і стрілецька зброя, зенітні ракети. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", - розповів військовий.



За його словами, перед атакою росіяни ведуть розвідку, щоб виявити слабкі місця сил ППО і заразом уникнути зони їхньої дії.