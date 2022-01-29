Чому Путін не відводить війська від кордонів України

Чего хочет Путин? Сейчас все политики и не только они озадачены этим вопросом. Поднять свою персону на высшую ступень мировой прессы, став очередной после Гитлера угрозой европейскому миру, ему уже удалось.

Вряд ли Путин рассчитывал на то, что НАТО и ЕС согласятся на его абсурдные требования в отношении членства в Альянсе и отвода войск на указанные Кремлем рубежи. Хорошо, что еще и Аляску не потребовал вернуть! Ответ тоже прост: всё это должно засвидетельствовать факт дипломатических услий России в решении вопроса мира и безопасности.

Но что же делать с той частью российской армии, которая остается на границе Украины? После громкого бряцания оружием просто развернуться и уйти будет конфузно как для России, так и для самого Путина. Тут нужно либо нападать, либо «красиво вывернуться» из ситуации.

Пожалуй, единственно приемлемым для Путина будет уже испытанный образ «защитника угнетенных русских людей». Таких рускоязычных граждан достаточно и на оккупированном Донбассе. И совсем не обязательно для российского военного присутствия и защиты ОРДЛО от «украинских национал-радикалов» официально признавать эти территории республиками.

Для Европы это не будет выглядеть военным вторжением и не будет стоять вопрос санкций. А Путин, который «сумел вернуть России Крым», станет еще и спасителем для россиян от украинских «угнетателей».

По мнению российского журналиста-международника Федора Лукьянова, после неудачных первого этапа переговоров по безопасности, должна быть некая эскалация – «демонстративная и шумная».

Что, собственно, мы и наблюдаем. При этом более «шумно» ведет себя Запад, в то время как Россия уперто стоит на том же месте.