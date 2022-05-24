Чому Польща може стати головним торговим партнером України

11:42 23 грудня Київ, Україна

Пандемія коронавірусу не завадила в 2020 році зберегти двосторонню торгівлю Україна-Польща на тому ж рівні, що і в 2019. Це дозволяє робити сприятливі прогнози на 2021 рік.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
"При збереженні нинішньої позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, за результатами 2020 року Польща має шанс не тільки надолужити показники 2019 року (7,4 млрд дол. - ред.), але і впевнено увійти в топ-3 торгових партнерів України в світі, випередивши Німеччину", - сказав Дещиця.
За його словами, в цьому році, незважаючи на несприятливі епідеміологічні обставини, Україні вдалося уникнути "чорного" сценарію і утримати минулорічні обсяги товарообігу з Польщею.

Як повідомив посол, за результатами 10 місяців 2020 року Польща залишається четвертим найбільшим торговим партнером України в світі після Китаю, Німеччини і Росії з обсягом двосторонньої торгівлі товарами в майже 6 млрд доларів США. Крім того, Польща є другим найбільшим в світі після Китаю ринком для українського експорту товарів з обсягом 2,6 млрд доларів.

За словами Дещиці, Києву та Варшаві нещодавно вдалося домовитися, щоб кількість дозволів обох країн на автомобільні вантажоперевезення в 2021 році була не нижче нинішнього рівня - по 160 тисяч.
"Після тривалих дискусій українській стороні вдалося не допустити зменшення квот обміну дозволами на 2021 рік і утримати їх на рівні попереднього року - 160 тисяч дозволів. Зрозуміло, що цього недостатньо. Тому обов'язково в наступному році будемо повертатися до питання надання українським вантажним перевізникам додаткових дозволів" , - підкреслив посол України в Польщі.