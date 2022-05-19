Чому впав Кабул і чим це загрожує Росії

10:14 16 серпня Київ, Україна

Приголомшлива перемога талібів в Афганістані, яку не очікував ніхто, поставила весь світ перед двома питаннями: чому це сталося і що буде потім.

Джозеф Байден провів блискучий тактичний хід, прискоривши виведення американських військ. Йдучи з Афганістану, Америка ставить під удар Росію, для якої Середня Азія - вразливе підчерев'я.

Уважно спостерігає за розвитком подій Ердоган. Сил зупинити агресивних одновірців у Туреччини вистачить. Але тягати каштани з вогню для Росії Ердоган точно не буде. А самій Росії кордон по Пянджу не втримати. Сил таких немає і термоядерна зброя тут безсила і неможлива в застосуванні. Ні стратегічна, ні тактична. Маючи величезну кількість трофейного сучасного озброєння, навчена американцями за роки війни армія талібів швидко просунеться в азіатські республіки. Можливо, проникнення Талібану в Середню Азію буде дифузійним, або, як зараз люблять говорити, - гібридним.

І тут відповідь на друге питання - про те, що буде. А попереду цілком можливий реальний захід путінського правління. Слід очікувати перенесення війни в найслабшу частину регіону, де народ найменше солідарний з владою, де народ мусульманський, а влада ніяка.

І саме така влада зараз в Туркменії, Узбекистані, Таджикистані і, частково, в Киргизії і Казахстані. На них і буде спрямований перший удар. І ці кісточки доміно швидко впадуть, як впали Герат, Кабул і Кандагар, і народ буде зустрічати талібів, а хтось - бігти на північ. Але таких буде небагато. Багато вже втекли.

Ще є Північний Кавказ, є і народи Поволжя, які сповідують сунітський іслам. Навряд чи татари, башкири, аварці, чеченці та інгуші в своїй більшості схильні до мусульманського агресивного фундаменталізму. Але від того, з якою швидкістю будуть падати кісточки доміно, що почали своє падіння в Афганістані, залежать настрої молоді цих народів. І, звичайно, ці настрої залежать від політики Москви щодо своїх мусульманських співгромадян. Силою тут не вирішити нічого.

Падіння Росії стає більш ніж реальним, адже оборона на всіх фронтах, включаючи Донбас, знесилить її.