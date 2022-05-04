Чому не варто вести бізнес у росії - Зеленський

Міжнародні компанії мають повністю піти з російського ринку.
Вони грають одну з ключових ролей в ізоляції рф та, відповідно, допомозі Україні.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю The Wall Street Journal. Він на прикладі України пояснив, чому не варто вести бізнес у росії.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю The Wall Street Journal. Він на прикладі України пояснив, чому не варто вести бізнес у росії.
За словами президента, у плані економічної блокади рф роль компаній така ж важлива, як і окремих країн. У схожому ключі Зеленський висловлювався під час виступу в Сенаті США 4 березня, коли закликав світовий бізнес залишити російський ринок.
Далі президент пояснив, чому неможливо побудувати надійний бізнес у рф. Як приклад він використав Україну та її віру у близькі стосунки з ворогом.
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