Чому не варто вести бізнес у росії - Зеленський

14:18 04 травня Київ, Україна

Міжнародні компанії мають повністю піти з російського ринку.





Таку заяву зробив Вони грають одну з ключових ролей в ізоляції рф та, відповідно, допомозі Україні.Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю The Wall Street Journal. Він на прикладі України пояснив, чому не варто вести бізнес у росії.

"Агресор має бути ізольований. Повна, абсолютна економічна ізоляція. Це дозволить Україні виборювати свої права. Відхід із російського ринку — це обов'язкова умова", — сказав Зеленський.

За словами президента, у плані економічної блокади рф роль компаній така ж важлива, як і окремих країн. У схожому ключі Зеленський висловлювався під час виступу в Сенаті США 4 березня, коли закликав світовий бізнес залишити російський ринок.

"Якщо будь-які компанії залишаються на російському ринку, це означає, що ви безпосередньо підтримуєте цю військову машину, військову машину терористичної російської федерації", - продовжив Зеленський.

Далі президент пояснив, чому неможливо побудувати надійний бізнес у рф. Як приклад він використав Україну та її віру у близькі стосунки з ворогом.