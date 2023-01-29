Чому на Луганщині "вагнерівцям" відмовлено у медичній допомозі

11:26 29 січня Київ, Україна

Противник продовжує зазнавати значних втрат. До того ж лікувати їх відмовляються медики навіть на окупованих територіях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 29 січня.

Так, до 15 міської багатопрофільної лікарні Ювілейного Луганської області доставлено до 300 найманців так званого ПВК Вагнер. Оскільки більшість із них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби, 28 січня, українські воїни ліквідували 650 окупантів.