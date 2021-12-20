Чому Байден зволікає щодо Північного потоку-2

10:30 13 березень Київ, Україна

У незручній позиції опинився президент США Байден. З одного боку - він однозначно проти будівництва російського газопроводу Північний потік-2. З іншого боку - йому не хочеться зіпсувати відносини з Німеччиною, яка підтримує будівництво. Про це в п'ятницю, 12 березня, повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника.

Лідер США вважає, що Північний потік-2 є невигідним для Європи. У той самий час, на кону стоять взаємини з Німеччиною.

"Ми опинилися між молотом і ковадлом", - заявив співрозмовник видання.

Відповідно до закону, Білий дім повинен кожні 90 днів представляти в Конгрес звіт із зазначенням організацій, що беруть участь в будівництві трубопроводу, які підпадають під санкції. За словами офіційних осіб, процес визначення цих нових цілей зараз знаходиться в стадії реалізації і може бути завершений до того, як наступний звіт повинен бути представлений в травні.

При цьому високопоставлений чиновник адміністрації відмовився коментувати особливості пакета санкцій, який зараз проходить через міжвідомчий процес. Але чиновник сказав, що "ми продовжуємо вивчати організації, які можуть бути залучені в санкціоновану діяльність, і звідти зробимо необхідні подальші кроки".

Раніше в Держдепі США заявили, що Вашингтон виступає проти Північного потоку-2 і розглядає можливість ввести проти нього нові санкції.

Нагадаємо, п'ятеро конгресменів звернулися до Блінкена з проханням діяти рішучіше в питанні з ПП-2, зокрема, ввести нові санкції проти компаній-учасниць проєкту.