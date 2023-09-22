Перемога Міноборони у суді: компенсація у 3 млн євро за неякісні бронежилети

12:46 22 вересня Київ, Україна

Міністерство оборони виграло судовий розгляд у міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро за неякісні бронежилети для ЗСУ.



Про це було оголошено в офіційній заяві, опублікованій пресслужбою міністерства.



Згідно із заявою, контракт на постачання бронежилетів було укладено у 2022 році з іноземним постачальником з метою забезпечення потреб українських збройних сил. Міністерство оборони України повністю дотримувалося своїх зобов'язань за договором та своєчасно здійснювало оплату поставленого товару. Однак постачальник неодноразово пропонував продукцію, яка не відповідала встановленим стандартам якості та зразкам, узгодженим у договорі.



У зв'язку з цим міністерство відхилило неякісний товар і вимагає від постачальника повернути вартість продукції, а також сплатити штрафні санкції. У березні поточного року юридична служба Міністерства оборони подала позов до міжнародного арбітражу з метою стягнення збитків, включаючи вартість непоставленої продукції, штрафи та відсотки річних.



Після близько піврічного розгляду арбітражний суд виніс рішення про стягнення в іноземного постачальника повної вартості не поставленої продукції, штрафних санкцій, відсотків річних та арбітражного збору, загальною сумою понад 3 мільйони євро.