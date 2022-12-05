По всій Україні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки рашистів

14:11 05 грудня Київ, Україна

Майже у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетні удари російських терористів



Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у понеділок, 5 грудня.



Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.



Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram, що близько 100 ракет можуть вдарити по Україні.

"За попередньою інформацією, 13 ворожих літаків випустили по вісім ракет, сумарна кількість – 104. Також у море вийшли ракетоносії Калібрів, можливий залп із 16 ракет. Орієнтовний час підльоту ракет до нашого кордону – 13.30", - написав він.