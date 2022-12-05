По всій Україні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки рашистів

Майже у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетні удари російських терористів
Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у понеділок, 5 грудня.
Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram, що близько 100 ракет можуть вдарити по Україні.
Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у понеділок, 5 грудня.
Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram, що близько 100 ракет можуть вдарити по Україні.
Раніше сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що росіяни підняли в повітря літаки стратегічної авіації Ту-95.
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