По всій Росії кілометрові черги до бакоматів

14:47 12 березня Київ, Україна

Звичайні росіяни починають відчувати на собі дії санкцій, ведених заходом через спеціальну військову операцію в Україні.



У мережі публікується відео величезних черг до



За словами очевидців, гроші закінчуються за 40 хвилин після початку видачі.



Ставши свідком як в одному з торгових центрів Москви у черзі в Тінькофф Банку збирається по 70 людей, Олександр Невзоров прокоментував ажіотаж. У мережі публікується відео величезних черг до банкоматів та відділень банків у всій Росії. Люди намагаються вивести гроші, які знецінюються щогодини.За словами очевидців, гроші закінчуються за 40 хвилин після початку видачі.Ставши свідком як в одному з торгових центрів Москви у черзі в Тінькофф Банку збирається по 70 людей, Олександр Невзоров прокоментував ажіотаж.

"Кому що. Українці стоять у чергах у військкомати за зброєю та пишуть тероборонам. Росіяни стоять у чергах за грошима, які закінчуються та знецінюються на наших очах», - сказав відомий петербуржець Олександр Невзоров.

Ще одне відео біля банкомату в Москві опубліковано у мережі.

"Фотографію було зроблено вночі," - йдеться у підписі до відео.

Долар продовжує зростати, а рубль відповідно падати, сьогодні рубль впав на 40% за 4 дні. Відкриття біржі кожен день означає політ рубля в прірву.