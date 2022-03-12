По всій Росії кілометрові черги до бакоматів

Звичайні росіяни починають відчувати на собі дії санкцій, ведених заходом через спеціальну військову операцію в Україні.
У мережі публікується відео величезних черг до банкоматів та відділень банків у всій Росії. Люди намагаються вивести гроші, які знецінюються щогодини.
За словами очевидців, гроші закінчуються за 40 хвилин після початку видачі.
Ставши свідком як в одному з торгових центрів Москви у черзі в Тінькофф Банку збирається по 70 людей, Олександр Невзоров прокоментував ажіотаж.
Ще одне відео біля банкомату в Москві опубліковано у мережі.
Долар продовжує зростати, а рубль відповідно падати, сьогодні рубль впав на 40% за 4 дні. Відкриття біржі кожен день означає політ рубля в прірву.
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