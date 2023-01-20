По Україні повітряні тривоги через російську авіацію в білорусі

16:24 20 січня Київ, Україна

Через підняті російські літаки на полігоні в білорусі областями України оголошують повітряну тривогу. Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у п'ятницю, 20 січня.



Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.



За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", спочатку о 12:12 російські агресори підняли в повітря на аеродромі Мачулищі літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з реєстраційним номером RF-50608.



Через 11 хвилин із аеродрому у Барановичах злетів винищувач супроводу. А ще через 12 хвилин у Мачулищах піднявся у повітря літак МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Кинджал.



Російські агресори не вперше піднімають літаки МіГ-31К в білорусі. Зазвичай у таких випадках повітряна тривога триває трохи більше двох годин.