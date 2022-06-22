По території Естонії рф імітує ракетні удари

11:41 22 червня Київ, Україна

У Міноборони сприймають серйозно імітацію росії ракетних ударів по території Естонії.

 
Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію про Естонію.
 
"Наразі проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії", - сказав Салм.
 
Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.

Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.
 
"Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - попередив Салм.
 
Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.

Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.