По території Естонії рф імітує ракетні удари

11:41 22 червня Київ, Україна

У Міноборони сприймають серйозно імітацію росії ракетних ударів по території Естонії.

Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.



Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію про Естонію.

"Наразі проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії", - сказав Салм.

Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.



Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.

"Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - попередив Салм.

Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.



Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.