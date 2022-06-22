По території Естонії рф імітує ракетні удари

У Міноборони сприймають серйозно імітацію росії ракетних ударів по території Естонії.
Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.
Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію про Естонію.
Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію про Естонію.
Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.
Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.
Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.
Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.
Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.
Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.
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