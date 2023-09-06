По телефону Зеленський та Рютте обговорили допомогу Нідерландів: посилення ППО та F-16

15:34 08 серпня Київ, Україна

Відносини між Україною та Нідерландами залишаються дружніми. Нідерланди підтримують та допомагають Україні у війні з російською агресією. Як повідомив у Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, сьогодні, 8 серпня, він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Рютте запевнив, що "Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну" і зараз вивчають, "що ще ми можемо зробити для зміцнення української протиповітряної оборони".

"Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами щодо підготовки українських пілотів для польотів на F-16", - написав він.

Рютте також привітав Зеленського з "успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де Нідерланди були представлені". При цьому він наголосив, що "важливо продовжувати говорити про мир в Україні із цією широкою групою країн".

"Ми також обговорили розвиток подій на фронті та невпинні, довільні та жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", - додав прем'єр.

Раніше ЗМІ повідомили, що США оголосять про допомогу Києву на $200 млн. Очікується, що в цей пакет увійдуть боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot.