За власним бажанням: звільнена Юлія Свириденко

11:46 21 грудня Киев, Украина

Через пів року з моменту призначення на посаду першого заступника міністра економіки, за власним бажанням посаду вирішила покинути Юлія Свириденко.



Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Телеграм.

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні уряду в понеділок.



Юлія Свириденко була призначена на посаду першого заступника міністра в липні 2020 року, до цього обіймала посаду заступниці міністра економіки у напрямку промислового розвитку, на яку була призначена у вересні 2019 року. У 2018 році вона обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської ОДА і кілька місяців була в.о. глави ОДА, після чого з березня по вересень 2019 року очолювала ТОВ "СідкоУкраїна", яке спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і переробленні органічної продукції.