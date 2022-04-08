За словами Арестовича, з 9 залишилося 2,5 напрямки атак військ рф

Українці завжди з нетерпінням чекають на прогноз військових дій від Олексія Арестовича. Сьогодні, у четвер, 7 квітня, радник голови ОП Олексій Арестович повідомив дуже обнадійливий прогноз. За його словами, із дев'яти напрямків, на яких наступав противник, залишилося два з половиною. Це – зона ООС, Донецька та Луганська область, Маріуполь. На Херсонщині супротивник уже не наступає, а борониться.
Він зазначив, що російські війська різко скоротили використання своєї авіації, оскільки вони упевнено збиваються українськими ППО. Наразі бойова авіація використовується головним чином у зоні ООС.
"Як ми бачили, 95 бригада збила російський вертоліт пострілом із протитанкового ракетного комплексу, що є визначним військовим досягненням", - сказав Арестович.
Найважчі бої зараз на Луганщині – Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк – де українські військові тримають оборону та здійснюють контратаки.
Також складна обстановка у зоні ООС. Противник розвиває наступ від Ізюму на південь, а також Краматорськ та Слов'янськ та намагається атакувати на лінії Вугледар – Мар'їнка.
"Це - спроба оточити наші війська. Але, я думаю, що ця спроба буде марною. Занадто несприятлива обстановка для противника, хоча легко не буде", - сказав Арестович.
Продовжує триматись Маріуполь. Українській владі вдалося надати допомогу захисникам та жителям міста.
Нагадаємо, напередодні Арестович розповів, що Чернігів та Суми врятували Україну. За його словами, якби ці міста впали, Києву та всій Україні було б дуже погано.
Арестович заявив, що рф готує Херсон до здачі.
Він зазначив, що російські війська різко скоротили використання своєї авіації, оскільки вони упевнено збиваються українськими ППО. Наразі бойова авіація використовується головним чином у зоні ООС.
"Як ми бачили, 95 бригада збила російський вертоліт пострілом із протитанкового ракетного комплексу, що є визначним військовим досягненням", - сказав Арестович.
Найважчі бої зараз на Луганщині – Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк – де українські військові тримають оборону та здійснюють контратаки.
Також складна обстановка у зоні ООС. Противник розвиває наступ від Ізюму на південь, а також Краматорськ та Слов'янськ та намагається атакувати на лінії Вугледар – Мар'їнка.
"Це - спроба оточити наші війська. Але, я думаю, що ця спроба буде марною. Занадто несприятлива обстановка для противника, хоча легко не буде", - сказав Арестович.
Продовжує триматись Маріуполь. Українській владі вдалося надати допомогу захисникам та жителям міста.
Нагадаємо, напередодні Арестович розповів, що Чернігів та Суми врятували Україну. За його словами, якби ці міста впали, Києву та всій Україні було б дуже погано.
Арестович заявив, що рф готує Херсон до здачі.
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