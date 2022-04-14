За результатами другого туру місцевих виборів стали відомі імена 4 мерів з 7

20:18 17 листопада Київ, Україна

15 листопада пройшов другий тур місцевих виборів, явка виборців склала 24%. Сьогодні ЦВК озвучила результати цих виборів в 4 містах з 7 заявлених.



Так, міським головою Херсона обраний народний депутат Ігор Колихаєв (партія Ігоря Колихаева "Нам тут жити!"), якого підтримали 34125 виборців (63,59%).



Мером Краматорська (Донецька обл.) став директор з маркетингу та збуту ПАТ "Енергомашспецсталь", самовисуванець Олександр Гончаренко, за якого віддали голоси 18686 осіб (57,85%).



Жителі Кам'янця-Подільського (Хмельницька обл.) підтримали главу місцевої організації ВО "Свобода" Михайла Посітка (15404 голоси, або 58,33%).



У місті Українка (Київська обл.) обраний мером кандидат від партії "Європейська солідарність", директор ТОВ "Азбор" Олександр Туренко (2852 голоси, або 51,5%).



15 листопада в семи українських містах пройшов другий тур місцевих виборів. Явка на них становила 24%. Крім вищезазначених міст, мерів обирали у Сумах, Одесі та Луцьку.