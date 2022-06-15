По Миколаївщині завдали ракетного удару: одна людина постраждала

20:01 15 червня Київ, Україна

Російські війська відкрили вогонь по житлових кварталах Миколаєва, внаслідок чого було зруйновано чотириповерховий будинок і одну людину поранено.



Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.

"Сьогодні вдень близько 13:00 російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Потрапили до чотириповерхового житлового будинку", - розповів Сенкевич.



За словами мера міста, в будинку зруйнований дах, перекриття на двох поверхах, стіна, що несе, вибиті вікна. Загалом постраждало 6 квартир.



За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення.



Нагадаємо, з початку військової агресії російські війська постійно обстрілюють житлові квартали та інфраструктуру українських міст.. Прокуратура кваліфікує обстріли окупантів та численні смерті серед населення як військові злочини.