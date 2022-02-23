У міру руху російських танків зростають побоювання, що вони не зупиняться на сході України.

15:59 22 лютий Київ, Україна

Російські танки увійшли до східної України вночі у вівторок нібито для виконання миротворчої місії та для захисту двох самопроголошених республік, створених Москвою вісім років тому і офіційно визнаних нею як незалежні держави.



Але після 56-хвилинної войовничої мови, в якій російський лідер заперечував саме існування країни під назвою Україна, мало хто в Києві сумнівається, що бронетанкові колони рано чи пізно прорвуться за межі українського Донбасу, а рішення Путіна визнати незалежність республік Донецької та Луганської областей, що відкололися. як прелюдія до можливих більш масштабних військових дій. У договорах про дружбу, які Путін підписав із "республіками", він зобов'язався захищати їхні кордони.



Західні дипломати та донеччани підтвердили появу російських танків у ніч на вівторок.



У міру того, як багатомісячне геополітичне протистояння навколо України переходить у нову, ще більш зловісну форму, західні країни приєднуються до хору засудження, а уряди інших країн наказують дипломатам покинути Київ та переїхати до Львова на захід України, за кілька хвилин їзди від кордону з Польщею. , що є відображенням їх зростаючих побоювань, що швидке вторгнення в Україну.



Австралія стала останньою країною, що перемістила свою місію ближче до безпечної сусідньої Польщі, приєднавшись до Сполучених Штатів, Великої Британії та інших держав.



Розгортається війна?



Представники західної розвідки також побоюються, що визнання "республік" є лише частиною більшого військового плану. Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс написала у Твіттері, що Великобританія незабаром «оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення ними міжнародного права та посягання на суверенітет та територіальну цілісність України».



Британські офіційні особи заявили, що під час телефонної розмови з президентом України Джонсон сказав Зеленському, що він розгляне питання про надання додаткової оборонної підтримки Україні на запит українського уряду.



Лідери інших західних союзників також намагалися у вівторок підготувати відповідь Росії та спробувати скоординувати свої дії. Вони, як і раніше, сподіваються, що дипломатія візьме гору і що Путіна можна стримати загрозами санкцій, але надії на те, що дипломатичні дії спрацюють, швидко тьмяніють, кажуть представники ЄС.



Європейський союз заявив, що «відреагує санкціями проти тих, хто причетний до цього незаконного акту», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію у розпалюванні конфлікту на сході України та «спробі створити привід» для подальшого вторгнення.



Страх європейських лідерів перед тим, що російський президент віддасть наказ про ще більш масштабні військові дії в Україні, частково корениться у явній войовничості майже годинної промови Путіна, яка почалася з довгого пасажу про погляди російського лідера на історію.

України та те, як Захід відібрав у Росії її землі після розпаду Радянського Союзу.

Обґрунтовуючи своє рішення визнати Л/ДНР Путін сказав, що Україна є невід'ємною частиною історії Росії, а східна Україна була споконвічно російською територією. Його історична розповідь, пронизана невдоволенням, яку він неодноразово висловлював раніше, викликає критику з боку авторитетних істориків за свою ексцентричність.



Промова Путіна, яка транслювалася по всіх основних телеканалах Росії, відбулася після засідання Ради національної безпеки в Москві.



Під час зустрічі прихильники жорсткої лінії Кремля закликали його визнати самопроголошені Донецьку та Луганську республіки.. Деякі аналітики відзначили, що, судячи з часу, показаного на годиннику одного помічника, зустріч у Кремлі насправді не транслювалася у прямому ефірі, а відбулася набагато раніше і була зрежисована, щоб переконати російську аудиторію в тому, що Путін користується повною підтримкою вищого керівництва. країни та його найближчих радників, а також демонструє свою майстерність контролю над геополітичним протистоянням із Заходом, що швидко розвивається.



Під час зустрічі високопосадовці вишикувалися в чергу, щоб вторити багатоденним і необґрунтованим звинуваченням Кремля в тому, що Україна готується розпочати наступ, щоб повернути республіки, що відкололися.. Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив Путіну, що

українські сили будуються для наступу.

Київ неодноразово спростовував ці претензії.

Також під час свого виступу Путін звинуватив Сполучені Штати та НАТО в тому, що вони «безсоромно перетворюють Україну на театр воєнних дій», і висунув необґрунтовану заяву про те, що Україна замишляє виробництво ядерної зброї, яка потім може

бути використано для нападу на Росію.

Загальний тон виступу змусив багатьох західних дипломатів та незалежних аналітиків похитнутися, а німецькі та французькі офіційні особи приватно зізналися, що були шоковані.



Кремлівські чиновники заявляють, що не планують повномасштабне вторгнення в Україну і, як і раніше, відкриті для дискусій.

"Ми залишаємося відкритими для дипломатії для дипломатичного рішення, однак допускати нову криваву лазню на Донбасі - це те, чого ми робити не маємо наміру", - заявив у вівторок постпред Росії в ООН Василь Небензя.

Українські війська вздовж лінії фронту на сході країни отримали суворий наказ не реагувати на обстріл, який, за даними незалежних спостерігачів, різко посилився з минулого тижня.. Українські офіційні особи побоюються, що сутички будуть використовуватись Росією як виправдання для більш масштабних військових дій.