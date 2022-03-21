На особисте запрошення Меркель, Зеленський 12 липня вилетить до Німеччини

20:11 22 червня Київ, Україна

Менш ніж через місяць Володимир Зеленський з робочим візитом вилетить до Берліна. Зустріч українського та німецького керівництва призначена на 12 липня.

Про це глава держави повідомив в своєму Twitter.



Зеленський зазначив, що запрошення він отримав від канцлерки ФРН Ангели Меркель під час сьогоднішньої телефонної розмови.



"В особливу дату поговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці", - написав президент в соцмережі.



Сьогодні президент України і канцлерка Німеччини зідзвонилися з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Зеленський підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.