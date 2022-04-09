За ініціативи Зеленського завтра Рада збереться на позачергове засідання

14:25 12 липня Київ, Україна





Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Завтра, за ініціативи Володимира Зеленського, Рада розгляне низку законопроєктів, зокрема, про діяльність Антимонопольного комітету і регулювання обігу медичного канабісу.Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков у Фейсбуці.



"Завтра, 13 липня, о 16:00 з ініціативи президента буде проведено позачергове засідання парламенту. Всього на розгляд буде винесено п'ять законодавчих ініціатив", - написав він.



Таким чином, депутати повинні розглянути законопроєкти:



"Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№ 3822);



"Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недекларування товарів" (5420);



"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності" (№ 5596);



"Про внесення змін до Податкового кодексу та інші акти щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" (№ 5270);



"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Антимонопольного комітету України" (№ 5431).