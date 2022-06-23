За ініціативою СБУ заборонено діяльність вже 12 проросійських партій в Україні

18:03 23 червня Київ, Україна

Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення щодо заборони чергової проросійської політичної сили – «Прогресивної соціалістичної партії України».

Таке рішення ухвалено на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози безпеці України.

Ця партія доповнила список офіційно заборонених політичних структур, зокрема:

▪️«Опозиційна платформа – За життя»

▪️«Опозиційний блок»

▪️«Партія Шарія»

▪️«НАШІ»

▪️«Соціалісти»

▪️«Ліва опозиція»

▪️«Справедливості та розвитку»

▪️«Держава»

▪️«Блок Володимира Сальдо»

▪️«Соціалістична партія України

▪️«Союз лівих сил»

▪️«Прогресивна соціалістична партія України».

Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику та створювали загрозу національній безпеці держави.