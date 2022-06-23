За ініціативою СБУ заборонено діяльність вже 12 проросійських партій в Україні

18:03 23 червня Київ, Україна

Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення щодо заборони чергової проросійської політичної сили – «Прогресивної соціалістичної партії України».
 
Таке рішення ухвалено на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози безпеці України.
 
Ця партія доповнила список офіційно заборонених політичних структур, зокрема:
 
▪️«Опозиційна платформа – За життя»
▪️«Опозиційний блок»
▪️«Партія Шарія»
▪️«НАШІ»
▪️«Соціалісти»
▪️«Ліва опозиція»
▪️«Справедливості та розвитку»
▪️«Держава»
▪️«Блок Володимира Сальдо»
▪️«Соціалістична партія України
▪️«Союз лівих сил»
▪️«Прогресивна соціалістична партія України».
 
Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику та створювали загрозу національній безпеці держави.