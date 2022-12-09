За даними британської розвідки, росія цілком могла отримати нову партію Shahed-ів

Армія росії могла отримати від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-131/136. Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії, опублікованому 9 грудня.

"Цілком ймовірно, що росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131/136 і тепер отримала поповнення", - зазначили у розвідці.

Зазначається, що останнє повідомлене про знищення іранських БПЛА в Україні надійшло 17 листопада. А через три тижні атаки відновилися і 6-7 грудня Генштаб ЗСУ інформував про знищення 14 дронів-камікадзе.

Британські військові наголосили, що росія могла відновити атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА.

Захід вимагає від ООН розслідування щодо іранських дронів в Україні - ЗМІ.