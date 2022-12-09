За даними британської розвідки, росія цілком могла отримати нову партію Shahed-ів

Армія росії могла отримати від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-131/136. Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії, опублікованому 9 грудня.
Зазначається, що останнє повідомлене про знищення іранських БПЛА в Україні надійшло 17 листопада. А через три тижні атаки відновилися і 6-7 грудня Генштаб ЗСУ інформував про знищення 14 дронів-камікадзе.
Британські військові наголосили, що росія могла відновити атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА.
Захід вимагає від ООН розслідування щодо іранських дронів в Україні - ЗМІ.
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