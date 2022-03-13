По аеропорту Івано-Франківська завдано авіаудару

Руслан Марцинков попередив, що мета ворога – посіяти паніку та страх, тому армія РФ може і завдаватиме ударів у тилу України.

"Потрібно бути максимально уважними та обережними, коли ви чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від голови військової адміністрації або з програми «Тривога»). І дотримуйтесь вказівок, які вам дають! Райони наближені до аеропорту я прошу по можливості переїхати, - йдеться у повідомленні Марцинкова.