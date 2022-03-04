Майданчик Запорізької АЕС захопили російські війська

08:38 04 березень Київ, Україна

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила про захоплення російськими окупантами Запорізької АЕС.



Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їхня експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.



Якщо на Запорізькій АЕС трапиться вибух, він буде вдесятеро сильніший за вибух на Чорнобильській АЕС 1986 року, — заявив глава МЗС України Кулеба.



"Не було можливості вийти на каналі на зв'язок раніше. Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежа на ЗАЕС справді ліквідована. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріл із трьох годин припинився" - повідомляє мер Енергодара.



У пресслужбі «Енергоатому» повідомляють деталі щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Під контролем російських військ адмінкорпус та прохідна. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках. Радіаційний фон у нормі.



Але є загиблі та поранені «серед українських захисників станції».