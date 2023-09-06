Полонені рашисти відмовляються від обміну, або просять відстрочити його до закінчення контракту - The Economist

Після потрапляння в полон окупанти значно змінили позицію про вторгнення росії в незалежну Україну. Деякі полонені відмовляються від обміну, або просять відстрочити його до закінчення контракту, щоби не повертатися на війну.
Про це йдеться у матеріалі The Economist.
Видання пише, що львівський табір є зразковим. Згідно з Женевськими конвенціями, полонених не закривають у камерах. Кшиштоф Яновський з Управління Верховного комісара ООН з прав людини каже, що умови у таборі "раніше не викликали у нас серйозних проблем і згодом постійно покращуються". Як це дозволено конвенціями, звичайних солдатів залучають до роботи. В одній кімнаті чоловіки сидять за столом та склеюють паперові пакети, інші – виготовляють садові меблі. Офіцерів не змушують працювати, але вони тут рідкісні птахи".
Прессекретар українського координаційного штабу з питань лікування хворих Петро Яценко розповів, що типи ув'язнених, які проходили через табір, були різними. Коли почалося вторгнення 2022 року, прибули переважно бойовики з Донецька та Луганська. У другій хвилі було багато найманців із групи "Вагнера". Наразі, за його словами, приблизно одна третина військовослужбовців - це зеки з так званої штрафної військової частини "Шторм", третина - це мобілізовані чоловіки, а третина - кадрові солдати.
У львівському таборі багато росіян виглядають набагато старшими за свої роки. Багато хто з тих, кого завербували з в'язниці, були хворі та слабкі.
Російська армія розпочала набір "м'яса" у в'язницях на початку року - на піку погіршення відносин з "Вагнером". Втім, ПВК забрала із колоній найкращих зеків. Більшість російських військовополонених проводять в Україні в середньому місяці, але багато українців, які повертаються з росії, перебувають там понад рік. Третина українців, які повертаються з полону, вважалися зниклими безвісти через те, що росія не ділиться з Україною інформацією про своїх полонених.
В Україні полоненим дозволено дзвонити додому, але ці дзвінки не приватні. Полонені можуть попросити свою сім'ю надіслати гроші, щоб вони могли купити солодощі, каву та засоби особистої гігієни у тюремному магазині.
В Україні полоненим дозволено дзвонити додому, але ці дзвінки не приватні. Полонені можуть попросити свою сім'ю надіслати гроші, щоб вони могли купити солодощі, каву та засоби особистої гігієни у тюремному магазині.
За словами Яценка, багато громадян вірять у російську пропагандистську лінію, що вони вели справедливу війну проти "нацистів". Але принаймні деякі з полонених у цьому таборі змінили свою позицію.
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