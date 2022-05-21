Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище.

Російські війська намагаються оточити підконтрольну Україні частину Луганської області, перетворюючи міста, що захищаються, на руїни.. Про ситуацію у регіоні у суботу, 21 травня, розповів голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь. На околицях міста йдуть бої", - повідомляв він.

Також ворог щодня бомбардує авіацією Гірську громаду.

"Це важка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі. Якщо окупанти прорвуть захист в області, нашим захисникам на Донецькому та Харківському напрямку буде важче», – йдеться у повідомленні.

"Плани ворога – оточити область або зробити з неї згарище, як із Попасною", – вважає Гайдай.

Також Гайдай повідомив, що минулої доби від обстрілів росіян загинули шестеро людей.

"Шестеро загиблих, бої йдуть на околицях Сєверодонецька, ліквідовано пожежу на "Азоті".

Ще вранці 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися мешканці нових районів Сєвєродонецька.

Як наслідок, двоє людей загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранені – члени однієї сім'ї.

Увечері біля свого будинку у Сєвєродонецьку загинули чоловік та жінка. Дві жінки вбиті російськими обстрілами в Лисичанську та Привілля.

А ще у нас поранено в ногу волонтера, який працював у гуманітарному штабі у Сєвєродонецьку. За день – близько 50 зруйнованих будинків. Важко порахувати, скільки житла щодня знищують у селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Проте, лише у Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привілля – 16. П'ять – у Сєверодонецьку", – написав Сергій Гайдай у Телеграм.