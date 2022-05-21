Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище.

Російські війська намагаються оточити підконтрольну Україні частину Луганської області, перетворюючи міста, що захищаються, на руїни.. Про ситуацію у регіоні у суботу, 21 травня, розповів голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь. На околицях міста йдуть бої", - повідомляв він.
Також ворог щодня бомбардує авіацією Гірську громаду.
"Плани ворога – оточити область або зробити з неї згарище, як із Попасною", – вважає Гайдай.
"Це важка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі. Якщо окупанти прорвуть захист в області, нашим захисникам на Донецькому та Харківському напрямку буде важче», – йдеться у повідомленні.
Також Гайдай повідомив, що минулої доби від обстрілів росіян загинули шестеро людей.
"Шестеро загиблих, бої йдуть на околицях Сєверодонецька, ліквідовано пожежу на "Азоті".
Ще вранці 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися мешканці нових районів Сєвєродонецька.
Як наслідок, двоє людей загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранені – члени однієї сім'ї.
Увечері біля свого будинку у Сєвєродонецьку загинули чоловік та жінка. Дві жінки вбиті російськими обстрілами в Лисичанську та Привілля.
А ще у нас поранено в ногу волонтера, який працював у гуманітарному штабі у Сєвєродонецьку. За день – близько 50 зруйнованих будинків. Важко порахувати, скільки житла щодня знищують у селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Проте, лише у Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привілля – 16. П'ять – у Сєверодонецьку", – написав Сергій Гайдай у Телеграм.
Гайдай нагадав, що напередодні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про швидке захоплення Луганщини, що означає сюди кине дуже багато техніки.
Раніше Гайдай показав відео з селища Білогорівка, яке через безліч невдалих спроб окупантів перейти Сіверський Донець називають "новою Чорнобаївкою".
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