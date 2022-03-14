План засідання ВР на 20 жовтня: виступ президента, звіт Степанова

Завтра на пленарному засіданні Верховної Ради виступить Володимир Зеленський зі зверненням до парламенту, а також Максим Степанов зачитає звіт.
Про це на погоджувальній раді заявив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Так, він оголосив наступний план роботи парламенту 20 жовтня:
▪️ 10:00 - початок пленарного засідання,
▪️ 10:00-10:30 виступи депутатських фракцій і груп,
▪️ 10:30 - звернення президента України до години.
За його словами, після цього ВРУ розгляне проєкт постанови №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії і нових біологічних загроз.
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