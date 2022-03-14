План засідання ВР на 20 жовтня: виступ президента, звіт Степанова

12:24 19 жовтня Київ, Україна

 Завтра на пленарному засіданні Верховної Ради виступить Володимир Зеленський зі зверненням до парламенту, а також Максим Степанов зачитає звіт.


Про це на погоджувальній раді заявив голова ВРУ Дмитро Разумков.
"Завтра заплановано виступ-звернення президента України перед Верховною Радою України з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні. Воно заплановане відразу після виступів депутатських фракцій і груп, тобто о 10:30", - сказав Разумков.
Так, він оголосив наступний план роботи парламенту 20 жовтня:

▪️ 10:00 - початок пленарного засідання,
▪️ 10:00-10:30 виступи депутатських фракцій і груп,
▪️ 10:30 - звернення президента України до години.

За його словами, після цього ВРУ розгляне проєкт постанови №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії і нових біологічних загроз.
"Є пропозиція завтра запросити міністра охорони здоров'я, в тому ж графіку, в якому ми звикли працювати під час години запитань до уряду", - додав Разумков.